Более 15300 жителей Мурманской области вошли в списки кандидатов в присяжные заседатели

Министерство юстиции Мурманской области совместно с исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований региона сформировало список кандидатов в присяжные заседатели для судов общей юрисдикции Мурманской области на очередной 4-х летний период (с 1.06.2022 по 31.05.2026 годы).

Общее число жителей Мурманской области, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели для Мурманского областного суда и районных (городских) судов Мурманской области составило 7200 человек, из них в запасные списки – 1200 человек.

Также определена численность кандидатов в присяжные заседатели для Северного флотского военного суда и гарнизонных военных судов Мурманской области: в общий список включено 8160 человек, а в запасные списки – ещё 1188 человек, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.