Более 157 тысяч северян прошли вакцинацию против сезонного гриппа

В Мурманской области продолжается вакцинация против сезонного гриппа. В настоящее время вакцинировались 157600 жителей региона: 95706 взрослых и 61894 ребёнка.

Вакцинация проводится вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослого населения и «Ультрикс квадри» для детей и беременных женщин.

Пройти вакцинацию против сезонного гриппа можно в поликлинике по месту жительства и пунктах витаминизации. По заявке от организаций выездные бригады могут провести вакцинацию сотрудников (от 15 человек) на рабочем месте.

В первую очередь вакцинацию необходимо пройти гражданам, входящим в группы риска: дети младше 5 лет; взрослые старше 65 лет; люди с хроническими заболеваниями; женщины во 2 или 3 триместре беременности.

Сезонный грипп – одно из острых респираторных вирусных инфекционных заболеваний. Основным доказанным методом его профилактики является вакцинация. Министерство здравоохранения Мурманской области призывает северян не откладывать вакцинацию, а позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и привиться в ближайшее время.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556372/#&gid=1&pid=1