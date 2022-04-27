Более 160 конкурсантов принимают участие в региональном чемпионате «Абилимпикс»

В Мурманске, Коле и Кандалакше стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников из Мурманской области.

Деловая программа включает мероприятия для педагогических работников, участников чемпионата, отражает межведомственное взаимодействие по вопросам обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ. Мероприятия пройдут с 25 по 28 апреля при участии представителей региональных Министерства образования и науки, Министерства труда и социального развития, центров занятости населения, Базовой профессиональной образовательной организации, социальных партнёров региона, профессиональных и образовательных организаций.

25 апреля прошёл семинар для педагогических работников «Инклюзивное образование лиц с интеллектуальными нарушениями в системе среднего профессионального образования». 26 апреля – круглый стол «Межведомственное взаимодействие по вопросу содействия трудоустройства лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», семинар для управленческих кадров и педагогических работников «Ресурсы и практические подходы профессиональной самореализации студентов с ограниченными возможностями здоровья».

Сегодня, 27 апреля, пройдут круглый стол «Повышение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых профессиональными образовательными организациями Мурманской области», вебинар «Создание условий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в оснащении современных мастерских», на котором профессиональные образовательные организации Мурманской области расскажут о своем опыте работы в этом направлении, мастер-класс с элементами тренинга «Моё профессиональное завтра».

Основными площадками соревнований стали Мурманский колледж экономики и информационных технологий (БПОО), Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота, Мурманский индустриальный колледж, также соревнования примут на своих площадках Кольский транспортный колледж, Кандалакшская коррекционная школа-интернат, Мурманский медицинский колледж, Мурманский государственный арктический университет.

В чемпионате принимают участие 164 конкурсанта с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе 70 школьников от 14 лет, 84 студента и 10 специалистов. В числе участников-специалистов – сотрудники трех компаний и предприятий, в том числе из Центральной медико-санитарной части №120 Федерального медико-биологического агентства, поликлиники «РЖД-Медицина» город Мурманск, Мурманской городской поликлиники №2, регионального Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, АО «Тандер».

В рамках соревновательной программы участники продемонстрируют экспертам своё профессиональное мастерство и навыки профессии. В этом году в список компетенций включены новые направления: «Малярное дело» (студенты), «Психология» (студенты). Всего соревнования пройдут по 32 компетенциям, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Победители регионального чемпионата примут участие в ежегодном Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно примет Москва.