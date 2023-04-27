Более 1,7 тонны продуктов жители Мурманска пожертвовали на благотворительность в рамках марафона «Корзина Доброты»

В Мурманске провели марафон «Корзина Доброты», инициатором которого стал Банк еды «Русь» совместно с Единым волонтёрским центром Мурманской области, «X5 Group» и мурманским благотворительным фондом «Добрый мир».

Сбор продуктов длительного хранения проводился в четырёх магазинах, расположенных во всех районах Мурманска, 14 и 15 апреля. За два дня акции было собрано 1732 кг продуктов. Рекордный сбор провёл магазин на улице Софьи Перовской – 746 кг.

«Собранные продукты фонд «Добрый мир» направит на приготовление бесплатных обедов в благотворительной столовой «Благодельня». Часть продуктов соберём в наборы и передадим адресно нашим подопечным. Мы признательны всем, кто откликнулся и принял участие в сборе», – сказал президент фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин.

«Мы видим очень хороший отклик, люди активно приобретают продукты для нуждающихся и передают много тёплых слов через волонтёров. Как минимум ещё раз планируем повторить «Корзину Доброты» перед сезоном летних отпусков», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Ранее, в ноябре и декабре 2021 года, фонд «Русь» уже проводил марафоны «Корзина Доброты» в Мурманске. Из собранных продуктов были сформированы гуманитарные наборы, которые были переданы семьям – подопечным фонда «Добрый мир».

Напомним, благотворительная столовая «Благодельня» расположена в Мурманске на проспекте Ленина, 94. Она работает по будням с 11.00 до 15.00. Получить бесплатный горячий обед может каждый, желающие могут оставить добровольное пожертвование, сообщает Министерство информационной политики.