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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.23 09:30

Более 17 тысяч человек посетили агитационно-пропагандистская акцию «Сила в Правде», которая была организована на большом десантном корабле «Иван Грен» в Военной гавани в Балтийске

Мероприятие на территории Калининградской области стартовало 22 августа и завершилось в воскресенье.

В рамках акции была организована передвижная выставка военных трофеев: подбитой бронетехники ВСУ и двух патрульных катеров, а также нацистской литературы и атрибутики, добытых российскими воинами в ходе специальной военной операции. В вертолётном ангаре корабля были представлены работы военных художников студии имени Грекова, а в десантном трюме – экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок. Надстройка корабля была украшена агитационными плакатами.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, ежедневно с 11 до 19 часов с 22 по 27 августа выставка была открыта для жителей и гостей Калининградской области. Аншлаг на выставке, развёрнутой на борту большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен», наблюдался с первого дня ее работы. По словам организаторов, ежедневно на корабль приезжали порядка 3 тысяч человек. В Военную гавань на осмотр экспозиций приезжали не только отдельные калининградцы и гости региона, но и целые экскурсии. Это молодёжь и школьники, ветераны из различных районов Калининградской области, организованные группы от туристических агентств, которые оперативно подготовили поездки в Балтийск на автобусах различной вместимости.

Перед посетителями выступали с концертными программами Ансамбль песни и пляски Балтийского флота, вокально-инструментальная группа морской пехоты БФ «Черные береты», оркестр Балтийского гарнизона, а также творческие коллективы Калининградской области.

На пирсе около корабля работали выставки современного и исторического стрелкового оружия, на причале была организована специальная фотозона, а также пункт приема граждан на военную службу по контракту.

Далее БДК «Иван Грен» возьмёт курс в Северодвинск, где с 6 по 7 сентября акцию смогут посетить жители и гости этого северного города России. В сентябре выставку увидят и жители Мурманской областей, завершится акция 21 сентября в главной базе Северного флота – Североморске.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12477267@egNews

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