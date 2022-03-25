В последние несколько лет в регионе неуклонно снижается численность населенияМорской порт Мурманск открыт для иностранных судов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.22 09:30

Более 17 тысяч детей в Мурманской области получат выплату, назначенную Президентом

Поддержка семей с детьми, основная цель которой – повышение рождаемости и качества их жизни, остаётся приоритетом правительства Мурманской области. В текущем году на эти цели будет направлено 7,1 млрд рублей – на 400 млн больше, чем в прошлом году. Об этом вчера, выступая с докладом на очередном заседании регионального правительства, сообщила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«В целях поддержки нуждающихся семей Президент России Владимир Владимирович Путин объявил о введении в России с 1 мая ежемесячной денежной выплаты семьям с невысокими доходами на каждого ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, – напомнила замгубернатора. – С заявлением на предоставление новой выплаты необходимо обратиться с 1 мая 2022 года, а сама выплата будет назначена с 1 апреля текущего года».

Как пояснила Елена Дягилева, право на ежемесячную выплату будет предоставлено семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты. В 2022 году эта величина составляет 20227 рублей на человека.

«Так же, как и по выплатам на детей от трех до семи лет, семье придется пройти комплексную оценку нуждаемости и имущественной обеспеченности. В доход семьи будут учитываться все доходы: зарплата, доход с аренды жилья, алименты, пенсии, проценты по вкладам и так далее, имущество – например, наличие двух и более квартир или машин, дорогой автомобиль, а также наличие заработка или объективных обстоятельств для его отсутствия. Размер выплаты будет зависеть от дохода семьи», – сообщила заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по оперативным расчетам, в 2022 году ожидаемая численность детей, родители которых получат выплату, составит 17217 человек.

«Администратором выплаты определен Пенсионный фонд Российской Федерации. Министерству труда и социального развития Мурманской области необходимо обеспечить принятие нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление на территории региона указанной денежной выплаты», – подчеркнула Елена Дягилева.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Куда поехать на заработки в России? Топ вахтовых вакансий с зарплатой до 800 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
24.03.22 12:57
А в каких краях есть иСЧЁ Министерство информационной политики? Это же насколько надо считать население далёким от всего, что надо целое министерство? А может так и надо в краю, где исчезли газетные к
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Куприян
21.03.22 14:21
Насколько разительно отличается восприятия трёх прошедших лет. Из губернатора - льётся оптимизм, а во мне засел тихий пессимизм. Грандиозные изменения последних трёх лет в Мурманской области обошли
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Д.О. Вернер
17.03.22 23:35
Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов...
Комментарий к новости:Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире10:25«Ланцет». Художественный сериал, 15 серия (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Сахарный песок, яблоки и белокочанная капуста – лидеры по росту цен в магазинах Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро упал на 7,79 рубля, доллар теряет почти 7,12 рубля-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» подписало соглашение о создании консорциума в сфере энергетики Курской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: принятие закона о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий – это проявление поддержки всей страны нашим военнослужащим
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян? Отвечает юрист hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика