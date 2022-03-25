Более 17 тысяч детей в Мурманской области получат выплату, назначенную Президентом

Поддержка семей с детьми, основная цель которой – повышение рождаемости и качества их жизни, остаётся приоритетом правительства Мурманской области. В текущем году на эти цели будет направлено 7,1 млрд рублей – на 400 млн больше, чем в прошлом году. Об этом вчера, выступая с докладом на очередном заседании регионального правительства, сообщила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«В целях поддержки нуждающихся семей Президент России Владимир Владимирович Путин объявил о введении в России с 1 мая ежемесячной денежной выплаты семьям с невысокими доходами на каждого ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, – напомнила замгубернатора. – С заявлением на предоставление новой выплаты необходимо обратиться с 1 мая 2022 года, а сама выплата будет назначена с 1 апреля текущего года».

Как пояснила Елена Дягилева, право на ежемесячную выплату будет предоставлено семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты. В 2022 году эта величина составляет 20227 рублей на человека.

«Так же, как и по выплатам на детей от трех до семи лет, семье придется пройти комплексную оценку нуждаемости и имущественной обеспеченности. В доход семьи будут учитываться все доходы: зарплата, доход с аренды жилья, алименты, пенсии, проценты по вкладам и так далее, имущество – например, наличие двух и более квартир или машин, дорогой автомобиль, а также наличие заработка или объективных обстоятельств для его отсутствия. Размер выплаты будет зависеть от дохода семьи», – сообщила заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по оперативным расчетам, в 2022 году ожидаемая численность детей, родители которых получат выплату, составит 17217 человек.

«Администратором выплаты определен Пенсионный фонд Российской Федерации. Министерству труда и социального развития Мурманской области необходимо обеспечить принятие нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление на территории региона указанной денежной выплаты», – подчеркнула Елена Дягилева.