Более 17 тысяч контейнеров с ядерными отходами лежат на дне в Арктике - эксперт

Дно морей Западной Арктики стало местом захоронения более 17 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами и других объектов ядерного наследия, в том числе представляющих опасность. Об этом сообщил старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ Алексей Большагин.

«На дне морей Западной Арктики находятся три атомные подводные лодки России, пять реакторных отсеков с корабельными и судовыми ядерными энергетическими установками, 19 судов, в том числе баржа с реактором, выгруженным из атомной подводной лодки, 735 радиоактивных конструкций и блоков, затопленных без герметичной упаковки, и более 17 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами», - приводит ТАСС оценки Большагина, котрые он высказал на круглом столе в рамках выставки «Интерполитех».

При этом некоторые объекты относятся к ядерно опасным. Это три затопленные подводные лодки и два реактора, из которых не было выгружено отработанное ядерное топливо. Также к ним отнесены реактор подводной лодки заказа № 421 и специальный контейнер с отработанным ядерным топливом из реактора первой ядерной энергетической установки с атомного ледокола «Ленин».

Напомним, Госкорпорация «Росатом» в августе сообщала, что рассчитывает за восемь лет поднять со дна акватории арктической зоны РФ шесть наиболее опасных объектов. Это затонувшие части ледокола, атомные подлодки, реакторы с отработанным ядерным топливом.