С 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся в среднем на одну тысячу рублейВ Мурманске обновили зону отдыха около озера Среднего
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.10.22 15:30

Более 17 тысяч метров современных труб для водоснабжения уложат до 2023 года на западном берегу Кольского залива

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ход работ по реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива проверил и.о. министра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский.

Подробно о текущей ситуации рассказал генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал» Андраник Мусатян.

Так, на сегодняшний день в активной фазе проведение двух параллельных этапов проекта. В рамках первого этапа на участке от Минькино до района Дровяное проходят земляные работы, выполняется устройство траншей. По второму этапу на участке от района Дровяное до Комсомольской горки уже укладывают трубопровод. Общая протяженность сети составит более 17000 метров погонных.

Как подчеркнул Андраник Мусатян, на объекте используются современные трубы ПЭ 112, трубы с максимальной длительной прочностью. Материал ПЭ 112 также обеспечивает стойкость к точечным нагрузкам и высокую устойчивость к распространению трещин.

Сергей Лупанский отдельно отметил процесс соединения отрезков труб. Работы выполняются с применением строительной техники и специального оборудования для сваривания полиэтиленовых труб.

Проект реализуется согласно утверждённому графику и будет завершён в 2023 году.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, реконструкция сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива, позволит обеспечить качественной питьевой водой население районов Абрам-Мыс и Дровяное города Мурманска, п. Три Ручья, села Минькино, а также промышленных предприятий Морской торговый порт «Лавна»; «Морской терминал «Тулома».

Фото: https://gov-murman.ru

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Для начинающих предпринимателей и самозанятых: ФОРМАП – правильный формат для развития бизнесаГубернаторский грант – отличный способ начать своё делоЦентр кластерного развития: лишних знаний не бывает
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)С 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся в среднем на одну тысячу рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро теряет почти 44 копейки-PRO Энергетику (18+)Планово-предупредительный ремонт второго энергоблока Кольской АЭС завершён с опережением графика-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 октября 2023 года военные пенсии планируют проиндексировать на 10,5 процента
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика