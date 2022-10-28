Более 17 тысяч метров современных труб для водоснабжения уложат до 2023 года на западном берегу Кольского залива

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ход работ по реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива проверил и.о. министра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский.

Подробно о текущей ситуации рассказал генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал» Андраник Мусатян.

Так, на сегодняшний день в активной фазе проведение двух параллельных этапов проекта. В рамках первого этапа на участке от Минькино до района Дровяное проходят земляные работы, выполняется устройство траншей. По второму этапу на участке от района Дровяное до Комсомольской горки уже укладывают трубопровод. Общая протяженность сети составит более 17000 метров погонных.

Как подчеркнул Андраник Мусатян, на объекте используются современные трубы ПЭ 112, трубы с максимальной длительной прочностью. Материал ПЭ 112 также обеспечивает стойкость к точечным нагрузкам и высокую устойчивость к распространению трещин.

Сергей Лупанский отдельно отметил процесс соединения отрезков труб. Работы выполняются с применением строительной техники и специального оборудования для сваривания полиэтиленовых труб.

Проект реализуется согласно утверждённому графику и будет завершён в 2023 году.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, реконструкция сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива, позволит обеспечить качественной питьевой водой население районов Абрам-Мыс и Дровяное города Мурманска, п. Три Ручья, села Минькино, а также промышленных предприятий Морской торговый порт «Лавна»; «Морской терминал «Тулома».

Фото: https://gov-murman.ru