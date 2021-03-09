Более 17 тысяч учащихся Мурманской области охвачены мероприятиями Российского движения школьников

Сегодня в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Андрея Чибиса министр образования и науки Ольга Дзюба доложила о работе регионального отделения Российского движения школьников (РДШ), которое действует в Мурманской области с 2016 года. В целом в движение вовлечено 16 муниципалитетов. При участии активистов РДШ ежегодно проводится более 600 мероприятий с охватом более 17 тысяч учащихся.

«Участие детей в конкурсах, акциях и проектах РДШ позволяет им получать материальную поддержку на реализацию своих инициатив. К примеру, в 2020 году команды школ №4 и №14 г. Апатиты выиграли более 600 тысяч рублей в рамках Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» и Всероссийского конкурса молодежных проектов, что позволило провести обучение волонтерского актива, организовать муниципальный форум «Я – могу», – сообщила Ольга Дзюба.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в 2021 году запланировано участие активистов РДШ Мурманской области в ряде крупных проектов образовательно-исторической, профориентационной, военно-патриотической, спортивной и познавательной направленности, реализуемых на федеральном и региональном уровнях, отметила министр.

«В рамках проекта РДШ «Шеф в школе» 1 марта известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев и активисты регионального ресурсного центра посетили школу № 2 в Коле. Целью проекта является разработка концепции переформатирования меню питания в образовательных организациях, пропаганда принципов здорового и полноценного школьного питания среди учащихся», – проинформировала Ольга Дзюба.