Более 170 млн рублей было направлено Кольской АЭС на поддержание социальной сферы города Полярные Зори

В 2020 году Кольская АЭС направила более 171 млн рублей на поддержку социальной инфраструктуры города Полярные Зори с подведомственной территорией. Более 28 млн рублей было выделено на диагностику и лечение Covid-19. Для МСЧ №118 ФМБА России были приобретены автомобили скорой помощи, ПЦР-лаборатория, флюроограф, прикроватные мониторы в лечебные отделения медсанчасти и прочее материально-техническое оснащение. Такую сумму удалось изыскать в том числе и благодаря средствам Государственной корпорации «Росатом», которые были направлены на борьбу с пандемией.

«В прошлом году более 20-ти городских организаций получили благотворительную помощь от филиала концерна «Росэнергоатом» «Кольская атомная станция, - сообщил заместитель директора по управлению персоналом Игорь Кутузов. – Ежегодно мы оказываем адресную помощь ветеранам войны и труда, ветеранам общественной организации «Чернобыль-Атом», концерна «Росэнергоатом».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, на благоустройство города Полярные Зори было выделено 134 млн рублей. Профинансированы работы по благоустройству бульвара «Северное сияние», лыжного стадиона и окрестностей города, детских и спортивных площадок, осуществлены ремонт Храма, благоустройство дворовых территорий, автомобильных дорог, детских дошкольных и образовательных учреждений и других объектов г.Полярные Зори и нп.Африканда. В минувшем году атомной станцией приобретён генератор резервного электроснабжения для городских нужд.