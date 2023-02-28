Более 170 млрд рублей инвестировали в 2022 году в экономику Мурманской области резиденты АЗ РФ и ТОР: отмечен динамичный рост

В 2022 году в Мурманской области отмечен динамичный инвестиционный рост: более 170 млрд рублей вложили в экономику региона резиденты Арктической зоны РФ и территории опережающего развития «Столица Арктики». Об этом вчера в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что в недавнем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин уделил внимание вопросам поддержки отечественной экономики и бизнеса, сделав акцент на важности развития Северного морского пути, а ранее говорил о необходимости ускоренного создания Мурманского транспортного узла.

«Так, в рамках комплексного развития МТУ Морской торговый порт «Лавна» реализует в Мурманской области проект по строительству комплекса перегрузки угля с объёмом инвестиций в 71 млрд рублей. В 2022 году компания стала новым резидентом ТОР», – напомнил Андрей Чибис. Для обеспечения доставки угля на терминал «Лавна» в конце 2023 года будет запущено движение по ж/д ветке «Выходной-Лавна».

2 преференциальных режима действуют на территории региона с 2020 года. В рамках ТОР работают 9 компаний. В том числе – флагманский проект региона Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК-Мурманск», где недавно прошло первое заседание Рабочей группы по развитию Арктики.

«Проект ЦСКМС – яркий показатель технологичности нашего бизнеса, отечественной промышленности. Они уже реализуют инвестиционные проекты на общую сумму более чем 200 млрд рублей. И этот показатель фактически вложенных средств более, чем на 35 миллиардов рублей выше плана», – прокомментировал губернатор.

В течение 2022 года и в начале 2023 года ТОР была расширена для реализации новых проектов: Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа ООО «Арктическая перевалка» и логистический комплекс «Северный морской транспортный коридор. Западный транспортно-логистический узел», реализуемый ООО «Русатом карго». На их базе будет создано более 770 рабочих мест и привлечено больше 48 млрд инвестиций.

«Несмотря на санкционное давление, у нас отличные показатели по инвестициям. 2022 год можно смело считать годом продолжения динамичного инвестиционного роста в Мурманской области. К настоящему моменту количество резидентов ТОР и АЗРФ достигло 197. В экономику региона уже инвестировано более 170 млрд руб. и создано больше 4700 новых рабочих мест. До 2030 года ожидаем поступление в бюджет более 220 млрд рублей налогов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Говоря об итогах реализации проектов резидентов ТОР и АЗ РФ, заместитель губернатора Ольга Кузнецова отметила, что важной вехой в развитии ТОР «Столица Арктики» стало выделение в 2022 году средств федерального бюджета ООО «КРДВ Мурманск» на реализацию мероприятия по технологическому присоединению проектов трех резидентов ТОР к электросетевой инфраструктуре – это «Терминал Ударник», «Русатом карго», «МТ «Тулома». Завершить строительство новых центров питания и новых ЛЭП на западном берегу Кольского залива планируется к концу 2025 года.

В числе важнейших проектов АЗ РФ и ТОР – создание и оборудование технологического комплекса для производства и укрупнительной сборки металлоконструкций ООО «Ренейссанс Арктик»; создание центра компетенций в области контроля управления строительством, пусконаладки крупных объектов ООО «Арктик энерджис»; расширение производственной площадки для реализации проектов ООО «Праймлайн»; создание специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений «Тулома»; рефрижераторный морской терминал «Ударник»; а также ряд проектов по строительству отелей, гостинично-термальных комплексов, придорожных комплексов, созданию точек питания.

Новыми резидентами АЗ РФ в Мурманской области в 2022 году стали такие компании как «Териберка проект» с созданием в Териберке отеля на 70 мест, «РП Шипинг» с проектом модернизации судна для обеспечения перевозки грузов по СМП, «Грин Флоу Хибины» с проектом по созданию отеля «Green Flow Хибины» уровня 4 звезды, специализирующегося на оказании реабилитационных услуг, со СПА и оздоровительной инфраструктурой.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, одним из социально значимых проектов, который будет реализовывать новый резидент АЗ РФ «Атлас-Ловозеро», является строительство и эксплуатация комплекса придорожного обслуживания в Ловозере.

«Компания «Ивекта групп» уже доказала свою состоятельность в вопросах реализации подобных проектов запустив в 2022 году в Печенгском округе многофункциональный сервисный центр «Atlas». Без преувеличения можно сказать, что это один из самых современных автомобильных сервисных центров в Мурманской области, обладающий, в том числе, станцией для быстрой зарядки электромобилей. Инвестиции в проект составили более 20 млн руб. Создано 12 новых рабочих мест», – отметила Ольга Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru