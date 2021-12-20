Более 170 тонн рыбной продукции реализовано в этом году в рамках проекта «Наша рыба»

Сегодня на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис подвёл предварительные итоги проекта «Наша рыба» за текущий год. Напомним, в формате еженедельных стационарных ярмарок проект возобновил свою работу с конца апреля, а в августе по муниципалитетам Мурманской области начала курсировать передвижная торговая площадка, оснащенная холодильным и морозильным оборудованием для перевозки, хранения и реализации рыбной продукции.

«За 4 месяца фудтраки ярмарки «Наша рыба» побывали в 12 населенных пунктах Мурманской области, отзывы положительные. Всего в этом году на стационарной и мобильной ярмарках было реализовано более 170 тонн рыбной продукции с участием 15 предпринимателей», – отметил Андрей Чибис. Губернатор поблагодарил рыбопромышленников и предпринимателей – участников проекта, а также региональное Минприроды и коллектив «Мурманконгресса» за координацию работы.

«Проект развивается очень активно, и с нового года ещё больше фудтраков будут функционировать на территории области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/