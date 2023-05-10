Более 170 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы в Мурманской области

Всего в регионе в период с 7 по 9 мая прошло более 700 памятно-мемориальных, культурно-массовых, просветительских и патриотических мероприятий. Об этом сегодня в рамках оперативного совещания сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

«9 мая – это не просто один из самых главных праздников в нашей стране, это, без преувеличения, священный день для каждого жителя России. В городе-герое Мурманске наряду с ветеранами Великой Отечественной войны на трибуне в качестве почетных гостей находились северяне, чьи родные и близкие выполняют нелегкую задачу по защите мирной жизни в зоне специальной военной операции», – сказала первый заместитель губернатора.

Оксана Демченко отметила, что девятого мая в массовых мероприятиях по области приняли участие более 100 тысяч человек. Из них 21 тысяча человек посетила парад Победы в городе-герое Мурманске, торжественный митинг у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и другие мероприятия в заполярной столице.

«Выражаем благодарность Северному флоту. Около 7 тысяч северян поднялись на экскурсии на военные корабли, пришвартованные на морском вокзале. Также на площади близ морвокзала была установлена сцена, 8 и 9 мая здесь работали интерактивные площадки и выступали творческие коллективы области», – сообщила первый заместитель главы региона.

Оксана Демченко подчеркнула, что общественный порядок и безопасность дорожного движения в период 1 по 9 мая были организованы на высоком уровне.

«Обеспечивали порядок около 1300 сотрудников силовых структур и охранных предприятий. Были усилены меры безопасности как в общественных местах, так и на критически важной инфраструктуре региона. Мы благодарим всех сотрудников силовых структур, кто работал в дни проведения мероприятий в честь Дня Победы. Всё прошло без происшествий, и это ваша заслуга», – заключила первый заместитель губернатора.