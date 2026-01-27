Более 170 волонтёров в Мурманске и Североморске объединились в помощи пострадавшим от масштабной аварии на линиях «Россетей»

Волонтёры и общественные организации с первых часов после масштабной аварии на линиях «Россетей» пришли на помощь жителям Мурманска и Североморска, оставшимся без электричества. 24 января в городах были созданы муниципальные волонтёрские штабы, которые стали центрами координации сотен неравнодушных жителей готовых помогать.

В Мурманске объединились активисты организации «Молодёжь51», учреждений культуры и образования, общественных объединений: мурманского отделения ОНФ и «Молодёжка ОНФ», Российского Красного Креста, «Станции добра» РЖД, «Молодой Арктики», «Молодого бизнеса Арктики» и «Инсайт люди», «Молодой Гвардии «Единой России», регионального отделения «Движения Первых», мурманского казачества, #ШколаАктива5.

Основные направления работы добровольцев были сосредоточены на самых насущных потребностях северян в условиях отключения электроэнергии: выдача продуктовых наборов и воды, организация горячего питания на полевых кухнях, зарядка гаджетов, раздача горячего чая и кипятка, адресная помощь пожилым и семьям с доставкой питания на дом, а также поддержка порядка и работа пунктов обогрева.

За два дня волонтёры развернули работу на более чем 15 точках в Мурманске и Североморске на базе школ, гимназий, общественных центров и ДК. Масштабы вовлечения растут: если 24 января в работе участвовало более 70 человек, то 25 января — уже более 100. Работа продолжается. Для удобства горожан создана и постоянно обновляется онлайн-карта с актуальными точками помощи: https://vk.cc/cTIkdS.

Отдельное внимание уделяется тем, кто не может самостоятельно добраться до пунктов помощи. Волонтёры «Единой России» организовали доставку горячего питания мурманчанам, оставшимся без света. Заявки принимаются круглосуточно по бесплатному номерам: 0051 (с мобильного) или 8-800-444-00-51, доб. 2. В Североморске: маломобильным и с маленькими детками по телефонам: 8 (815-37) 495-32 или 8 (815-37) 420-59. Приоритет отдаётся семьям с маленькими детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам. Круглосуточную работу продолжает и Штаб общественной поддержки «Единой России» по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 88.

«Общими усилиями власти, аварийных служб и волонтёров ситуация в городах постепенно стабилизируется. Эта масштабная действительно народная поддержка вновь доказала, что в трудную минуту северяне умеют объединяться и поддерживать друг друга. В воскресенье у наших ребят бы праздник - День студента, но многие вместо торжеств и развлечений пришли работать в пункты помощь. Я восхищаюсь нашими ребятами», — прокомментировала председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Фото: https://vk.com/nf_murmansk51