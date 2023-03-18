Более 170 юных северян проконсультировали онкологи центральных клиник страны в рамках врачебного десанта в регион

В рамках проекта «Врачебный десант – диагностика и лечение онкологических заболеваний у детей Мурманской области» в Мурманске прошла областная научно-практическая конференция по ранней диагностике онкологической патологии у детей. В ходе обучающего мероприятия лекции для врачей региона читали специалисты центральных клиник России.

Также врачи провели консультативные приемы детей. Юных северян приняли профессор кафедры гематологии, трансфузиологии и трансплантологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Юрий Пунанов; главный врач клиники «ОстМедКонсалт», детский онколог, специалист по лечению гемангиом и пигментных новообразований Максим Батманов; и врач-онколог детский НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, к.м.н. Светлана Сафонова.

Консультативные приёмы детей по направлению лечащих врачей состоялись в Кольской ЦРБ, Мурманской областной детской клинической больнице и Мурманских городских детских поликлиниках №1, 4 и 5. Проконсультировано более 170 детей. Даны рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению. Осенью этого года планируется повторный визит специалистов и проведение консультативных приёмов уже в районах области, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru