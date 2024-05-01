Более 1700 человек посетили туристическую выставку «MURMANSK.TRAVEL Market»

В ТРК «Plazma» состоялась IV традиционная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market», организованная Туристским информационным центром Мурманской области. Целью мероприятия стало привлечение внимания местных жителей к туристическому потенциалу их родного региона, а также презентация туристических продуктов к предстоящему весенне-летнему сезону.

На выставке были представлены 16 участников, среди которых 8 туроператоров Мурманской области, 2 заповедника и 4 участника-победителя конкурса «Сувенир.Арктика» 2023 года. Также участниками «MURMANSK.TRAVEL Market» стали Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина и дирекция особо охраняемых природных территорий региона.

В рамках мероприятия были проведены лекции, посвящённые важности сохранения уникальных природных объектов Мурманской области. Для посетителей также организовали 8 разнообразных творческих мастер-классов, включая роспись на ракушке, создание флорариумов, роспись пряников и другие творческие активности.

Во время туристической выставки гости смогли принять участие в розыгрыше подарков, для этого им было необходимо ответить на вопросы представителей туристической индустрии о Кольском полуострове. Всего в розыгрыше было разыграно более 50 подарков. Среди призов были сертификаты на фотоохоту за северным сиянием, ночь проживания в глэмпинге, сертификаты на экскурсии и многое другое. На мероприятии состоялся турнир по настольной игре «Поймай северное сияние», победитель получил игру в подарок.

«Выставка «MURMANSK.TRAVEL Market» стала отличной платформой для продвижения туристического потенциала Мурманской области среди местных жителей и привлечения внимания к внутреннему туризму. Полезным оказалось и общение между самими участниками туристического рынка, которые узнали у своих коллег интересные продукты предстоящего сезона для включения в свои программы», – отметила Анастасия Иванова, генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru