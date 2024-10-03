Более 1700 человек приняли участие в V туристической выставке «MURMANSK.TRAVEL Market»

В Мурманске прошла пятая юбилейная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market», организованная Туристским информационным центром Мурманской области. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня туризма и направлено на популяризацию туристических возможностей региона среди местных жителей.

В нём приняли участие более 1700 северян, 8 представителей туриндустрии Мурманской области, Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина и 7 победителей конкурса «Сувенир года. Арктика». С концертной программой выступили народные самодеятельные коллективы: фольклорный ансамбль «Беломорье» и клуб авторской песни «Пять углов».

В рамках выставки прошли лекции, посвящённые активному отдыху и экскурсионным маршрутам в ЗАТО Мурманской области. Для посетителей были организованы 6 творческих мастер-классов, где они могли попробовать себя в росписи ракушек, создании картин с помощью нитей (стринг-арт) и ловца снов.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, кроме того, гости мероприятия смогли поучаствовать в розыгрыше более 40 призов. Для получения приза необходимо было ответить на вопросы о Кольском полуострове, предложенные представителями туриндустрии. В числе призов были сертификаты на различные туристические активности, сувениры мастеров региона, ночь в глэмпинге и экскурсии. Также прошли два турнира по настольной игре «Поймай северное сияние» – победители получили игру в подарок.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/