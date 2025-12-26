Более 1700 маленьких северян посетили губернаторские ёлки в областном театре кукол

В Мурманском областном театре кукол завершился заключительный этап масштабной новогодней кампании главы региона. С 22 по 24 декабря состоялось девять показов спектакля «Любопытный слонёнок» и новогодних представлений, которые посетили более 1700 юных зрителей в возрасте от 4-х лет.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, после каждого показа малышей и их родителей ждала весёлая игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, тематическая фотозона и, конечно, вручение подарков. Яркие представления стали достойным завершением праздничного марафона, который подарил волшебство тысячам детей Кольского Заполярья.

По традиции эстафету продолжат новогодние и рождественские программы в областных и муниципальных учреждениях культуры. В конце декабря и в течение январских каникул в музеях, библиотеках, театрах и домах культуры запланированы тематические программы и яркие события для северян всех возрастов.

Напомним, что губернаторские ёлки стартовали 12 декабря и проходили на различных площадках области, охватив тысячи детей в Мурманске и отдалённых населённых пунктах. Ранее артисты театра кукол представили спектакль «Умка» на выездных ёлках в Печенгском округе.

Фото (Мурманский областной театр кукол): https://gov-murman.ru/info/news/559907/#&gid=1&pid=9