Более 1700 северянам сохранён прожиточный минимум

С начала 2024 года судебные приставы сохранили прожиточный минимум при взыскании долгов 1716 жителям Мурманской области.

Напомним, что для того, чтобы воспользоваться данным правом, должнику необходимо подать заявление. Это можно сделать в «личном кабинете» на портале «Госуслуги» или обратившись к судебному приставу по месту ведения исполнительного производства.

В заявлении следует указать:

- фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, номер контактного телефона;

- социальную категорию, к которой относится заявитель (например: трудоспособный гражданин или пенсионер);

- реквизиты банковского счёта, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума. Обращаем внимание, что прожиточный минимум может быть сохранен только на одном из счетов должника-гражданина.

Также необходимо приложить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода и его источниках.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, несмотря на то что на рассмотрение заявления судебному приставу даётся до 10 дней, происходит это в кратчайшие сроки. В случае положительного решения постановление о сохранении прожиточного минимума направляется для исполнения в банк и организацию, выплачивающую денежные средства должнику.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.