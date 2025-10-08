Более 1700 северянок с комфортом посетили медицинские учреждения, воспользовавшись услугой «Такси беременным»

Более 1700 беременных женщин и молодых мам в Мурманской области воспользовались услугой «Такси беременным» с момента запуска программы: общая сумма выплат на компенсацию проезда к медицинским учреждениям превысила 9,3 миллиона рублей.

Мера поддержки, введенная по решению губернатора Андрея Чибиса в декабре 2022 года, позволяет компенсировать расходы на проезд к врачу и обратно из роддома. Размер выплаты зависит от удаленности населенного пункта и составляет от 700 до 9000 рублей.

На 1 сентября 2025 года услугой воспользовались 1711 женщин, а общая сумма выплат достигла 9335,6 тысячи рублей.

Наиболее востребованными стали маршруты из районов области в Мурманск: ЗАТО г. Североморск – Мурманск (700 рублей), Кольский округ – Мурманск (700 рублей), Мончегорск – Мурманск (3000 рублей), Апатиты – Мурманск (5000 рублей), Оленегорск – Мурманск (3000 рублей), Заполярный, Корзуново, Луостари – Мурманск (4000 рублей) и Алакуртти – Оленегорск (5000 рублей).

Право на денежную выплату на проезд в медучреждения имеют две категории женщин, проживающих в Мурманской области, за пределами своего населенного пункта: беременные — для прохождения лечебно-диагностических мероприятий и скрининга и родившие — для родоразрешения.

Государственная услуга предоставляется Центром социальной поддержки населения Мурманской области. Срок её оказания — 5 рабочих дней.

Подать заявление и справку из медицинской организации можно тремя способами: через Региональный портал госуслуг Мурманской области; лично в любом МФЦ и почтовым отправлением в Центр социальной поддержки.

Если женщина не представила справку из медицинской организации самостоятельно, учреждение запросит её в порядке межведомственного взаимодействия.

«Мера поддержки «Такси беременным» — это практическое решение для будущих мам, которым нужно посещать врача. Мера делает дорогу до современной медицинской помощи комфортной и доступной для всех женщин области. Это не разовая акция, а часть системной работы по поддержке семей с детьми», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

«Такси беременным» — часть губернаторского проекта «На Севере — малыш», который направлен на формирование системы заботы и поддержки северян с момента планирования семьи и до получения статуса многодетной. Он включает 51 мероприятие, в том числе открытие Единого центра планирования семьи с передовым оборудование и лучшими врачами, работу Кабинетов здорового ребёнка и Школы беременных, организацию комплексного сопровождения беременности. Подробнее о проекте.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554740/#&gid=1&pid=1