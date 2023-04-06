Разных рублей много не бываетВ Мурманской области отмечается рост количества преступлений и снижение их раскрываемости
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)06.04.23 17:00

Более 17000 человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»: северян приглашают присоединиться

Стартовал приём заявок на пятый конкурс управленцев «Лидеры России». За первые сутки зарегистрировалось более 17,5 тысяч участников. Об этом объявили на очном заседании Наблюдательного совета конкурса.   

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, принять участие могут все желающие в возрасте до 55 лет и с управленческим опытом от 2 лет. Заявки принимаются до 14 мая на сайте конкурса лидерыроссии.рф.

Претендентов на победу ждут интересные задания и полезные знакомства. Участники получат возможность получить образовательный грант – миллион рублей; поработать с наставником из числа лидеров бизнеса или госуправления; получить оценку и рекомендации от лучших HR-специалистов; войти в сообщество лучших управленцев России; стать участником программы развития кадрового управленческого резерва.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках первого – дистанционного – этапа с мая по июль конкурсанты пройдут ряд тестов и получат рекомендации по развитию компетенций. В новом сезоне добавлен также региональный этап. В сентябре стартуют окружные финалы. Суперфинал и объявление победителей запланированы в 2024 году.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире00:15«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Разных рублей много не бывает-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,18 рубля, евро укрепился на 1,03 рубля-PRO Энергетику (18+)Безопасность объектов ТЭК на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области могут не продлить лицензию у 16 управляющих организаций-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика