Более 17000 человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»: северян приглашают присоединиться
Стартовал приём заявок на пятый конкурс управленцев «Лидеры России». За первые сутки зарегистрировалось более 17,5 тысяч участников. Об этом объявили на очном заседании Наблюдательного совета конкурса.
Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, принять участие могут все желающие в возрасте до 55 лет и с управленческим опытом от 2 лет. Заявки принимаются до 14 мая на сайте конкурса лидерыроссии.рф.
Претендентов на победу ждут интересные задания и полезные знакомства. Участники получат возможность получить образовательный грант – миллион рублей; поработать с наставником из числа лидеров бизнеса или госуправления; получить оценку и рекомендации от лучших HR-специалистов; войти в сообщество лучших управленцев России; стать участником программы развития кадрового управленческого резерва.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках первого – дистанционного – этапа с мая по июль конкурсанты пройдут ряд тестов и получат рекомендации по развитию компетенций. В новом сезоне добавлен также региональный этап. В сентябре стартуют окружные финалы. Суперфинал и объявление победителей запланированы в 2024 году.