Более 18 тысяч школьников Мурманской области проверили свои знания правил поведения на дороге

На образовательной платформе «Учи.ру» при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 19 сентября по 22 октября проводилась всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», в которой приняли участие 18423 школьника Мурманской области.

Всего в России знание правил поведения на дорогах проверили почти 5 млн учащихся 1–9-х классов, из них почти 300 тысяч состоят в отрядах юных инспекторов движения.

«Снижение аварийности на дорогах – задача, которая заложена в национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». И в особом приоритете – детская безопасность. Именно поэтому олимпиада «Безопасные дороги», целью которой является повышение знаний школьников о безопасном поведении на дорогах, получила большой отклик среди детей и родителей», – отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» – одно из самых популярных состязаний, которые проходят на Учи.ру. Содержание задач регулярно обновляется, чтобы участники предыдущих лет могли вновь с интересом присоединиться к олимпиаде, закрепить полученные знания и узнать новое.

Организаторы онлайн-олимпиады: Министерство транспорта РФ, ГУОБДД МВД России совместно с АНО «Национальные приоритеты» и «Учи.ру» при поддержке Министерства просвещения РФ. Мероприятие проводится уже четыре года. За это время благодаря онлайн-состязанию уровень дорожной грамотности повысили 15,3 млн российских школьников.

Фото: https://gov-murman.ru