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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.22 17:45

Более 180 идей благоустройства Мурманска предложили северяне, продолжается интернет-опрос

Региональный Минград совместно в Центром городского развития Мурманской области проводит опрос по теме благоустройства. Его задача – собрать предложения горожан, проанализировать их, на их базе разработать проекты и дополнить ими план мероприятий «Наш Мурманск» на 2023 и последующие годы.

За первую рабочую неделю северяне предложили 180 идей. Самый популярный запрос (более 50-ти предложений) – благоустройство дворовых территорий, детских и спортивных площадок.

Беспокоит жителей и судьба пустующего места в центре города на ул. Буркова. Несколько лет назад на территории демонтировали старые аттракционы, площадка постепенно приходит в запустение. Горожане хотели бы, чтобы терраса, с которой открывается панорамный вид на город и Кольский залив, вновь стала точкой притяжения.

В перечне пожеланий: благоустройство береговой линии озера Глубокого, набережной в Росляково, пустырей на ул. Пономарёва, около ручья Варничного, реконструкции площадей железнодорожного вокзала, Пяти Углов и многое другое.

В частности, горожане предлагают следующие проекты: превратить пешеходную зону вдоль ул. Достоевского в Литературную аллею с аркой, скамейками в виде раскрытых книг, местом для хранения книг, озеленением; благоустроить аллею вдоль улицы Шмидта – от ул. Комсомольской до ул. Книповича; создать сквер с сиренью у самого длинного дома в России в Первомайском округе Мурманска.

«Большое количество идей по наполнению плана мероприятий «Наш Мурманск» доказывает – тема формирования комфортной городской среды волнует горожан. Северяне хотят принимать более активное участие в проектах благоустройства. Мы открыты к сотрудничеству в этом направлении. Внимательно изучаем каждое поступающее предложение и уже сейчас понимаем, что некоторые из них после обсуждения и доработки могут стать реальными проектами», – прокомментировала вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Предложение можно направить с помощью яндекс-формы по ссылке. Опрос будет активен до 25 августа, при необходимости может быть продлён.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, комплексная программа развития и благоустройства «Наш Мурманск» призвана улучшить качество городской среды, сделать областной центр современным и комфортным для жизни. Она входит в народную стратегию «На Севере-жить. 2030», созданную по инициативе губернатора Андрея Чибиса на основании пожеланий жителей региона, которая отражает основные направления национального проекта «Жилье и городская среда».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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