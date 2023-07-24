Более 1800 культурных мероприятий для детей проведено в Мурманской области с 1 июня

Вопросы организации и проведения летнего культурного досуга для юных северян обсудили сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве региона. Губернатор Андрей Чибис отметил, что основная работа в этом направлении идёт в детских лагерях.

«С 1 июня свыше 1800 мероприятий уже проведено для более, чем 40 тысяч школьников. В том числе и в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить», который был открыт в июне этого года. До 1 сентября запланировано проведение еще 700 культурно-досуговых и познавательно-развлекательных событий с плановой посещаемостью более 12 тысяч детей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробнее о самых ярких предстоящих мероприятиях в своем докладе рассказала министр культуры региона Ольга Обухова, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru