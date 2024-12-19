Более 2 млн обращений направили россияне главе государства на «прямую линию»

Количество направленных на «прямую линию» с Президентом РФ Владимиром Путиным обращений россиян превысило 2 млн. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

«Прямая линия» с Президентом РФ состоится сегодня в 12.00 по московскому времени. Она будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

В мероприятии будут участвовать и представители западных СМИ, аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/75737/videos