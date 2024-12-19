Мурманская область. Арктика (16+)19.12.24 11:55
Более 2 млн обращений направили россияне главе государства на «прямую линию»
Количество направленных на «прямую линию» с Президентом РФ Владимиром Путиным обращений россиян превысило 2 млн. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».
«Прямая линия» с Президентом РФ состоится сегодня в 12.00 по московскому времени. Она будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».
В мероприятии будут участвовать и представители западных СМИ, аккредитованные в РФ иностранные журналисты.
Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/75737/videos
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