«Честное повышение»: в Госдуме готовят законопроект об индексации зарплат раз в годВ Мурманске обновлён памятник воинам 6-й Героической комсомольской батареи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.11.25 16:30

Более 2 тысяч человек посетили первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»

8 и 9 ноября на морском вокзале состоялось новое событие для Мурманской области – Северный фестиваль современной культуры «Смены». Фестиваль вошёл в продолжающую череду сезонных мероприятий на территории морвокзала и продолжил культурные события этой осени.

Событие организовано Центром современной культуры «Смена», Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с Центром городского развития Мурманской области.

Участниками фестиваля стали не только взрослые, но и дети. Более 120 юных любителей культуры принимали активное участие в мастер-классах и с радостью выбирали книги на книжном маркете. В программе фестиваля также были лекции и дискуссии, которые проводили 15 спикеров из разных регионов страны. Глава региона совместно с заместителем губернатора Мурманской области Ольгой Вовк и руководителем Центра городского развития Мурманской области Дарьей Климовой принял участие в дискуссии на тему «Арктика – новый космос».

За два дня было продано более тысячи книг по искусству, архитектуре, музыке, кино, дизайну, путешествиям, психологии, философии, изданий о Севере и современная детская иллюстрированная литература. Большинство книг не попадут на полки сетевых книжных магазинов и были представлены в Мурманске впервые.

Сооснователь и программный директор Центра современной культуры «Смена», исполнительный директор издательства «Ad Marginem» Кирилл Маевский отметил, что площадки фестиваля работали и в других локациях города: «Контейнер-холле» и научной библиотеке.

Напомним, что всего за лето 2025 года на территории морского вокзала состоялось 17 масштабных событий, участие в которых приняли свыше 40 партнёров, а общее количество посетителей превысило отметку в 21,5 тысячи человек. Регулярное проведение Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с Центром городского развития регулярных общественных мероприятий на территории морского вокзала позволило площадке стать точкой притяжения для горожан и туристов.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556881/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Под прикрытием». Художественный сериал, 12 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Болей и богатей: выплаты по больничным листам вырастут-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 34 копейки, евро прибавил почти 27 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Неожиданные находки специалистов ГОУП «Мурманскводоканал» в городской канализационной сети удивляют и озадачивают-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»