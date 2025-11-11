Более 2 тысяч человек посетили первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»

8 и 9 ноября на морском вокзале состоялось новое событие для Мурманской области – Северный фестиваль современной культуры «Смены». Фестиваль вошёл в продолжающую череду сезонных мероприятий на территории морвокзала и продолжил культурные события этой осени.

Событие организовано Центром современной культуры «Смена», Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с Центром городского развития Мурманской области.

Участниками фестиваля стали не только взрослые, но и дети. Более 120 юных любителей культуры принимали активное участие в мастер-классах и с радостью выбирали книги на книжном маркете. В программе фестиваля также были лекции и дискуссии, которые проводили 15 спикеров из разных регионов страны. Глава региона совместно с заместителем губернатора Мурманской области Ольгой Вовк и руководителем Центра городского развития Мурманской области Дарьей Климовой принял участие в дискуссии на тему «Арктика – новый космос».

За два дня было продано более тысячи книг по искусству, архитектуре, музыке, кино, дизайну, путешествиям, психологии, философии, изданий о Севере и современная детская иллюстрированная литература. Большинство книг не попадут на полки сетевых книжных магазинов и были представлены в Мурманске впервые.

Сооснователь и программный директор Центра современной культуры «Смена», исполнительный директор издательства «Ad Marginem» Кирилл Маевский отметил, что площадки фестиваля работали и в других локациях города: «Контейнер-холле» и научной библиотеке.

Напомним, что всего за лето 2025 года на территории морского вокзала состоялось 17 масштабных событий, участие в которых приняли свыше 40 партнёров, а общее количество посетителей превысило отметку в 21,5 тысячи человек. Регулярное проведение Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с Центром городского развития регулярных общественных мероприятий на территории морского вокзала позволило площадке стать точкой притяжения для горожан и туристов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556881/#&gid=1&pid=3