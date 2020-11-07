Более 2 тысяч северян уже научились использовать цифровые государственные сервисы в центрах «МФЦифра»

Более 2 тысяч северян научились использовать цифровые государственные сервисы в мурманских МФЦ за первый месяц работы специальных обучающих классов. Более 1000 человек самостоятельно зарегистрировались в Единой системе идентификации и аутентификации, более 500 северян в Первомайском округе и более 600 - в Ленинском с помощью консультантов оформили государственные услуги в электронном виде.

Наиболее востребованными оказались электронные услуги МВД России по регистрации граждан по месту жительства или пребывания, получению паспорта гражданина РФ и загранпаспорта, справок о наличии или отсутствии судимости, административных наказаний за потребление наркотических веществ.

«Итоги первого месяца работы центров цифровых компетенций показали их востребованность у северян. В 2021 году мы планируем открыть аналогичные центры в помещениях муниципальных МФЦ в Александровске, Североморске и Мончегорске», - сказала первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Кроме того, в октябре специалисты провели три семинара: «Применение интернет-порталов государственных услуг в повседневной жизни», «Формирование ответственного финансового поведения граждан» и «Социальные сети и их возможности».

«Мы провели анкетирование обратившихся в центры граждан. 29% из них граждане от 45 до 55 лет, 24% – от 55 до 65 лет, 14% были старше 65 лет. Остальные люди младшего возраста, их меньшинство, - рассказал и.о. руководителя Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области Андрей Загаров. – Отсутствие дома компьютера или подключения к интернет указали в качестве причины обращения 24% посетителей».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, этой осенью Центры цифровых компетенций открылись в двух МФЦ Мурманска. Два учебных класса на 10 учебных мест оборудованы в МФЦ на Хлобыстова, 26 и Щербакова, 26. Любой гражданин может записаться на индивидуальное обучение и получить навыки использования цифровых сервисов, узнать о возможностях получения услуг в электронной форме.

С посетителями центров специалисты работают индивидуально, учитывая возрастные особенности и уровень владения компьютерными навыками. За месяц работы центров мурманчане написали 15 благодарностей специалистам за оказанную помощь, отзывчивость и внимание.