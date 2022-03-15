Более 2 тысяч участников зарегистрировались на «Малых закупках» в 2021 году

С начала 2021 года муниципальные заказчики Мурманской области наравне с государственными стали осуществлять закупки «малого объема» через региональную торговую площадку «Малые закупки». Платформа продолжает показывать свою эффективность, привлекая все больше поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

На площадке зарегистрировано уже более 10 900 пользователей. Из них 2165 зарегистрировались в 2021 году, 1753 – в 2020-м.

По результатам работы торговой площадки за 2021 год количество процедур, осуществленных заказчиками Мурманской области, составило 19828 закупок, что на 29,5% по сравнению с 2020 годом.

В денежном выражении сумма таких закупок составила 2,3 млрд рублей, что на 67% больше по сравнению с аналогичным прошлым периодом.

Экономия по состоявшимся закупкам увеличилась на 45% и составила 309,7 млн рублей.

Наиболее востребованными категориями товаров на площадке остаются: поставки продуктов питания, оргтехники, канцелярии, мебели, хозяйственно-бытовых товаров, а также оказание услуг по программному обеспечению, услуг по монтажу, сборке, установке.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, платформа существует с 2015 года. На площадке заказчики Мурманской области имеют право заключать договоры до 600 тысяч рублей с субъектами малого и среднего бизнеса в соответствии с действующим законодательством о закупках.