Более 2 тысяч военнослужащих Северного флота получили служебные квартиры в 2021 году

В 2021 году сотрудниками филиала «Северный» Федерального государственного автономного учреждения «Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)» Министерства обороны Российской Федерации (ФГАУ «Росжилкомплекс») по обеспечению служебными жилыми помещениями было поставлено на учёт 3375 военнослужащих, из которых 2050 получили ключи от квартир, сообщает пресс-служба Северного флота.

«На сегодня за филиалом закреплено 22103 служебных помещений, предназначенных для проживания военнослужащих. Из них 12571 — относятся к ведомственному фонду Министерства обороны Российской Федерации, а 9532 — являются муниципальной собственностью и находятся в нашем оперативном управлении. Планами 2022 года предусмотрено проведение инвентаризации всего жилищного фонда и продолжение предоставления служебного жилья нуждающимся в нём военнослужащим в порядке действующего законодательства и приказов Минобороны России. Уверен, что все поставленные задачи в части жилищного обеспечения военнослужащих мы выполним», — отметил начальник филиала «Северный» Юрий Маулин.