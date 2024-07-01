Более 2 тысяч жителей Мурманской области посетили Всероссийскую ярмарку трудоустройства

В Мурманской области состоялась Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие открыл министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится ежегодно по поручению Президента РФ и открывает для каждого соискателя новые возможности построения карьерной траектории. Прямой диалог с работодателем на площадках ярмарки помогает решить задачи трудоустройства граждан и закрыть кадровуюпотребность предприятий. В Мурманской области около100 предприятий представили более 1500 вакансий», – отметил глава профильного ведомства.

Старт мероприятиям одновременно был дан на семи площадках в Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Коле и Заполярном.

На ярмарке свои вакансии представили более 100 работодателей, в том числе АО «Апатит», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», АО «НК «Роснефть-Мурманскнефтепродукт», ФГУП «Атомфлот», АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Мурманский морской торговый порт», ООО «Морской торговый порт «Лавна», ОАО «РЖД», АО «Кольская ГМК» и другие предприятия региона.

Соискатели смогли пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, принять участие в тренингах, встречах женских клубов, круглых столах, экспертных дискуссиях, семинарах, мастер-классах, играх и викторинах.

На ярмарке возможностью найти подходящую работу смогли воспользоваться разные категории граждан, в том числе мамы с детьми, пенсионеры, лица предпенсионного возраста, инвалиды, участники СВО, студенты, школьники.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, предварительные итоги показали высокую заинтересованность соискателей и работодателей в проведении подобных мероприятий. Региональные площадки Всероссийской ярмарки трудоустройства посетили более двух тысяч человек.

Фото: https://gov-murman.ru