Оливье и «шуба» лидируют в списках и самых любимых, и самых надоевших новогодних блюд россиянФизкультурный конкурс «Лыжня зовёт» состоится в Мурманске в воскресенье
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.01.26 16:00

Более 20 брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли магазины

Около 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году полностью закрыли свои торговые точки. Об этом «Ведомостям» сообщил директор подразделения представления интересов арендаторов консалтинговой компании «CORE.XP» Евгений Домашенко.

Руководитель департамента исследований и аналитики «IBC Real Estate» Екатерина Ногай добавляет, что некоторые из них решили развиваться только в онлайне, отказавшись от всех физических магазинов. Оставшиеся же марки фактически прекратили свою деятельность в России. Для сравнения, в 2024 году было закрыто всего четыре бренда одежды и обуви, по данным «CORE.XP» и «IBC Real Estate».

Отдельные игроки сохранили офлайн-точки, но сократили их количество, отмечают консультанты. Издание «Shopper’s» также обращало внимание на то, что один из крупнейших российских одежных ритейлеров с конца 2023 года избавился от 100 точек.

По словам Ногай, к оптимизации торговых сетей прибегают и другие бренды.

За текущий год в торговых центрах страны, как утверждает Домашенко, закрылось 320 магазинов. Половина из этих закрытий, по его словам, пришлась на одежду и обувь. В частности, среди сетевых брендов этой категории прекратили работу более 230 точек – как в торговых центрах, так и стрит-ритейле. Отдельно Ногай приводит данные по международным fashion-брендам, которые выходили на российский рынок в период с 2023-го по 2025 год: за этот год они закрыли 58 магазинов по всей стране. При этом, как отмечает эксперт, большая их часть (60%, или 35 штук) находилась в Москве.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Прогноз на 2026 год: от кадрового голода — к борьбе за лучших
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«География вкуса». Познавательная программа (12+)08:00«Позитивные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Юрист «SuperJob» рассказал, обязан ли работодатель выплачивать годовую премию-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепилось почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 и 5 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»