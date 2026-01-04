Более 20 брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли магазины

Около 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году полностью закрыли свои торговые точки. Об этом «Ведомостям» сообщил директор подразделения представления интересов арендаторов консалтинговой компании «CORE.XP» Евгений Домашенко.

Руководитель департамента исследований и аналитики «IBC Real Estate» Екатерина Ногай добавляет, что некоторые из них решили развиваться только в онлайне, отказавшись от всех физических магазинов. Оставшиеся же марки фактически прекратили свою деятельность в России. Для сравнения, в 2024 году было закрыто всего четыре бренда одежды и обуви, по данным «CORE.XP» и «IBC Real Estate».

Отдельные игроки сохранили офлайн-точки, но сократили их количество, отмечают консультанты. Издание «Shopper’s» также обращало внимание на то, что один из крупнейших российских одежных ритейлеров с конца 2023 года избавился от 100 точек.

По словам Ногай, к оптимизации торговых сетей прибегают и другие бренды.

За текущий год в торговых центрах страны, как утверждает Домашенко, закрылось 320 магазинов. Половина из этих закрытий, по его словам, пришлась на одежду и обувь. В частности, среди сетевых брендов этой категории прекратили работу более 230 точек – как в торговых центрах, так и стрит-ритейле. Отдельно Ногай приводит данные по международным fashion-брендам, которые выходили на российский рынок в период с 2023-го по 2025 год: за этот год они закрыли 58 магазинов по всей стране. При этом, как отмечает эксперт, большая их часть (60%, или 35 штук) находилась в Москве.