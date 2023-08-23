Более 20 достижений Мурманской области выдвинуто на всенародное голосование

Северян приглашают поддержать самые интересные проекты, реализованные на территории региона. За достижения Мурманской области можно проголосавать на сайте достижения.рф.

В Кольском Заполярье многое изменилось за последнее время. Часть реализованных планов представлена на сайте.

Среди них:

- Первый резидент ТОР «Столица Арктики» «НОВАТЭК» построил первый в мире завод по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа;

- Молодёжные пространства «СОПКИ». Это современно обустроенные места, которые наши ребята посещают абсолютно бесплатно;

- Уникальная программа «Зарплата мамы». Женщины любого возраста, родившие первого ребёнка, получают свыше 17 тысяч рублей ежемесячно, пока ребёнку не исполнится 1,5 года;

- Масштабное обновление парка автобусов и троллейбусов в рамках программы «Транспорт Севера». На сегодняшний день обновлено уже 77% парка общественного транспорта региона;

- Фестиваль «Териберка» - яркое и масштабное событие. В этом году его посетили порядка 15 тысяч человек;

- Социальная ярмарка «Наша рыба». Работает в стационарном и выездном формате, чтобы продавать рыбную продукцию ниже рыночной стоимости;

- Первый проект России по самореализации жён военнослужащих «Звезда Севера» и многое другое.

Отдать голос можно за проекты Заполярья, которые считаете наиболее интересными и полезными.