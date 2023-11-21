Более 20 экипажей отдельного смешанного авиаполка Северного флота выполнили наиболее сложный элемент лётной подготовки – дозаправку топливом в воздухе от самолёта-заправщика
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали дозаправку в воздухе от самолёта-танкера Ил-78 ВКС России.
В ходе выполнения полётов более 20 экипажей выполнили наиболее сложный элемент лётной подготовки – дозаправку топливом в воздухе от самолёта-заправщика.
Дозаправка в воздухе проходит на высоте от 4 до 6 тысяч метров на скорости около 500 километров в час.
В полётах приняли участие молодые лётчики, которые выполнили данный элемент на бомбардировщиках Су-24 впервые.
Упражнение лётчики отрабатывают с целью восстановления навыков экипажей в дозаправке топливом в воздухе от самолёта-заправщика.
Дозаправка топливом в воздухе увеличивает радиус действия и возможности авиации Северного флота в Арктике, это позволяет использовать постоянное место дислокации для выполнения задач на большом удалении, отмечает пресс-служба СФ.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12486906@egNews