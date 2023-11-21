Более 20 экипажей отдельного смешанного авиаполка Северного флота выполнили наиболее сложный элемент лётной подготовки – дозаправку топливом в воздухе от самолёта-заправщика

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали дозаправку в воздухе от самолёта-танкера Ил-78 ВКС России.

В ходе выполнения полётов более 20 экипажей выполнили наиболее сложный элемент лётной подготовки – дозаправку топливом в воздухе от самолёта-заправщика.

Дозаправка в воздухе проходит на высоте от 4 до 6 тысяч метров на скорости около 500 километров в час.

В полётах приняли участие молодые лётчики, которые выполнили данный элемент на бомбардировщиках Су-24 впервые.

Упражнение лётчики отрабатывают с целью восстановления навыков экипажей в дозаправке топливом в воздухе от самолёта-заправщика.

Дозаправка топливом в воздухе увеличивает радиус действия и возможности авиации Северного флота в Арктике, это позволяет использовать постоянное место дислокации для выполнения задач на большом удалении, отмечает пресс-служба СФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12486906@egNews