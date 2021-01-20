Более 20 медицинских работников приехали в 2020 году в Мурманскую область по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Более 20 медицинских работников в 2020 году приехали в Мурманскую область по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Программы позволили привлечь необходимых специалистов в такие населенные пункты как Зареченск, Никель, Заполярный, Североморск-3, Кандалакша.

Таким образом, Печенгская ЦРБ пополнилась пятью специалистами, по три специалиста трудоустроены в Кандалакшскую, Кольскую и Мончегорскую ЦРБ и Оленегорскую ЦГБ, два специалиста – в Апатитско-Кировскую ЦГБ, по одному специалисту в ЦРБ ЗАТО г. Североморск и Мончегорскую стоматологическую поликлинику.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, начиная с 2020 года врачи, трудоустроенные в селах и поселениях городского типа, получают выплату в размере 2 миллионов рублей. Врачи, принятые на работу в малые города (численностью населения до 50 тысяч человек), и средний медицинский персонал получают по 1 миллиону рублей.