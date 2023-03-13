Более 20 праздничных мероприятий: работники культуры Мурманской области готовятся отмечать профессиональный праздник

Ежегодно 25 марта в России отмечается День работника культуры – профессиональный праздник для более чем двух тысяч северян, трудящихся в библиотеках, музеях, школах искусств, театрах и культурно-досуговых учреждениях Кольского Заполярья. В этом году в рамках празднования во всех муниципалитетах Кольского Заполярья с 24 по 27 марта пройдёт более 20 праздничных мероприятий.

Как отметила на оперативном совещании регионального правительства министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, главным событием программы станет региональный семинар для руководителей волонтёрских центров и муниципальных координаторов программы «Волонтёры культуры». Участники двухдневного семинара, который пройдёт 22 и 23 марта, обсудят насущные вопросы организации добровольчества, развития эффективного партнерства с учреждениями культуры и диалога с органами местного самоуправления, а также пройдут практикум «Развитие культурного волонтёрства в регионе: коммуникации, инициативы, проекты». Завершающим событием регионального семинара и празднования Дня работника культуры станет Торжественный вечер, который пройдёт в Мурманском областном театре кукол для более чем 300 деятелей культуры и искусства, ветеранов культуры и волонтёров. В этот день состоится вручение премии за сохранение и развитие Мурманской области и премии за особый вклад в развитие культуры и искусства, а также награждение почётными грамотами губернатора Мурманской области и Мурманской областной Думы.

«В этом году также впервые в рамках празднования Дня работника культуры мы проведём Неделю культуры – обширную программу для жителей и гостей региона, которой мы хотим продемонстрировать высокий профессиональный уровень региональной отрасли», – отметила глава профильного ведомства.

Так, во время недели культуры в областном краеведческом музее пройдёт выставка «Народов много – страна одна», созданная Филиалом Музея-заповедника «Музей Мирового океана в Санкт-Петербурге» при поддержке областного краеведческого музея; областной художественный музей в основном здании представляет выставку «Молодёжь Мурмана», а в Доме ремёсел – областную выставку-конкурс «Лоскутная мозаика Заполярья», посвященную 85-летию Мурманской области и являющуюся региональным этапом Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России». Серия праздничных концертов и выступлений ждёт гостей областной филармонии, театра кукол и Дворца культуры имени С.М. Кирова.

День работника культуры граничит со Всемирным Днём театра, который отмечают 27 марта. Профессиональный праздник артисты областных театров по традиции отметят премьерами: 18 и 26 марта в областном театре кукол пройдет премьера детского спектакля «Кто здесь?», а 25 и 26 марта в областном драматическом театре состоится премьера спектакля «День отдыха». Самодеятельные театральные коллективы представят свое творчество на областном фестивале молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки», который пройдёт в городе Полярные Зори 17 и 18 марта.

Ещё одна значимая для культурной жизни Кольского Заполярья дата – всероссийский День архивов, который отмечался 10 марта. Ежегодно в честь профессионального праздника региональные архивисты организовывают Дни открытых дверей, на которых знакомят северян с работой учреждений и редкими хранящимися там документами, проводят кинопоказы и лекции. В этом году Госархив Мурманской области распахнёт свои двери для жителей и гостей Кольского Заполярья 24 марта.

Как сообщает региональное Министерство культуры, кроме того, в этом месяце, как и в предыдущие периоды, на сценических площадках Мурманской области проходят концерты местных коллективов, а также гастрольные выступления известных российских артистов и исполнителей. Молодых и активных северян ждут в пространстве «СОПКИ.21А» на выставках, кинопоказах и мероприятиях всероссийского фестиваля «Крымская весна».

Подробную информацию о культурных событиях и активностях марта можно на страницах регионального Министерства культуры и учреждений культуры в социальных сетях.