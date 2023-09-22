Более 20 проектов Мурманской области номинировано на звание самых значимых в нашей стране

На федеральной платформе ДОСТИЖЕНИЯ.РФ продолжается голосование за наиболее успешные проекты современной России.

Мурманская область на конкурсе достижений представлена 22 проектами. Среди них — фестиваль урбан-арта «Рост», социальный проект «Зарплата мамы», молодёжные пространства «СОПКИ», площадка для дегустации заполярной кухни «Вкус Арктики» и другие.

Голосование запущено в рамках подготовки к Международной выставке-форуму «Россия», которая откроется 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ.

Как сообщает Центр управления регионом, на сегодня проекты Заполярья набрали более 25000 голосов. Чтобы поддержать родной регион, необходимо зайти в раздел «Достижения регионов» на главной странице портала ДОСТИЖЕНИЯ.РФ. Выбрать Мурманскую область их списка и проголосовать на наиболее значимые достижения.