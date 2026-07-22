Более 20 российских вузов проверили ИТ-навыки своих студентов благодаря новой системе оценки HeadHunter

Проект даёт возможность учащимся и преподавателям через «личный кабинет» на hh.ru оценить знания по 21 ИТ-навыку, среди которых C++, Python, машинное обучение, Git, Java, API, SQL, математическая статистика, функциональное тестирование и др.

В рамках проекта уже проведено 560 групповых тестирований, всего свои навыки проверили уже более 10 тысяч студентов. В свою очередь вузы получат экспертную оценку навыков студентов от специалистов hh.ru - реальных практиков ИТ-бизнеса.

Также в рамках проекта hh.ru оценит более 300 учебных дисциплин, а вузы получат рыночную экспертизу для потенциального обновления своих учебных программ и актуальные данные рынка труда.

«По данным hh.ru, в 60% ИТ-вакансий от кандидатов требуются навыки, которые вузы зачастую не успевают интегрировать в программы из-за быстрого обновления технологий. Выпускник выходит на рынок с одними компетенциями, а бизнес ждёт других. Проект качественно меняет ситуацию, т.к. не только помогает оценить знания сразу после прохождения тестов, но и дает рекомендации учебным заведениям по тем дисциплинам, которые прямо сейчас изучают студенты. Доступ к тестам, их результатам и экспертной оценке имеют преподаватели и студенты 22 российских вузов, среди которых МТУСИ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РУДН, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РАНХиГС, СПбГу, МГТУ «СТАНКИН», МАИ, АмГУ, БФУ, УРФУ, ЮФУ, СКФУ и другие.

Наша задача — наладить постоянный обмен информацией между рынком и университетами. И мы создали устойчивый механизм, при котором требования рынка труда собираются и регулярно транслируются в образовательный процесс, а именно через оценку студентов, экспертизу программ, преподавание и стажировки», - отмечает Ольга Сохнева, руководитель стратегических проектов hh.ru.