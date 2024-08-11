Более 20 тысяч «Подарков новорожденному» получили мамы Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства, в соответствии с которым вносятся изменения в состав «Подарка новорожденному».

Напомним, эта программа внедрена в Мурманской области в 2021 году по поручению главы региона.

Для детей, которые родятся в Кольском Заполярье с 1 января 2025 года, предусмотрены новые наборы, в которых появятся комплекты из двух комбинезонов и двух шапочек, вязаные носки, слип, а также плед и купальный уголок. Все предметы будут упакованы в удобную сумку. На реализацию программы в ближайшие три года в областном бюджете предусмотрено более 40,5 млн рублей.

По информации Мурманскстата, в будущем году на свет появится почти пять тысяч детей, каждому из которых будет вручён «Подарок новорожденному». А всего с момента реализации программы уже 20066 наборов обрели своих маленьких владельцев.

Как сообщает региональное Министерства труда и социального развития, мера поддержки реализуется в Мурманской области в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». Всего на территории региона действует 25 мер поддержки для семей с детьми, большая часть – региональные инициативы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/