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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.23 15:00

Более 20 тысяч северян проголосовали за инициативы жителей Мурманской области в рамках программы «На Севере – твой проект»

Неделя остаётся до завершения голосования в рамках программы «На Севере – твой проект», об этом в ходе оперативного совещания сегодня напомнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Уже более 20 тысяч северян отдали свои голоса на портале «Наш Север» за инициативы жителей Мурманской области, за что им огромное спасибо. В финал вышли 113 проектов и проголосовать за них может любой житель Кольского Заполярья», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, голосование доступно до 30 января 2023 года на портале «Наш Север» по ссылке. По результатам голосования будет определён перечень проектов для реализации с учетом финансовой поддержки из областного и муниципального бюджетов.

«Активность каждого из вас очень важна и может стать решающей для выбора того или иного проекта с точки зрения финансового обеспечения», – обратился Андрей Чибис к северянам.

В этом году на реализацию инициатив будет направлено 100 миллионов рублей из регионального бюджета.

 


Фото: https://gov-murman.ru

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