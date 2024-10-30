Более 20 тысяч школьников Мурманской области приняли участие во всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»

Заполярные школьники присоединись к всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая была проведена с 24 сентября по 27 октября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Мурманской области 21,9 тысячи учеников с 1 по 9 классы проверили свои знания о правилах поведения на дорогах.

«Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» зарекомендовала себя как эффективный инструмент просветительской работы. Онлайн-состязание помогает ученикам 1–9 классов проверить уровень дорожной грамотности и углубить свои знания. Мероприятие получило большой отклик среди детей и родителей», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

На примере реальных дорожных ситуаций участники олимпиады разбирали, как правильно вести себя в качестве пешехода и пассажира транспорта, а также за рулем велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Больше всего сложностей при прохождении олимпиады вызвали задания про велосипеды и СИМ, в том числе — электросамокаты. Лучше всего школьники справились с задачами по безопасному поведению в автомобиле и в маршрутных транспортных средствах.

«Очень важно научить детей не только ориентироваться на дороге, но и избегать трагичных случаев. Цель олимпиады — не выявить победителей, а проверить знания школьников, привлечь внимание к правилам дорожного движения», — прокомментировала глава регионального Минтранса Юлия Полиэктова.

В этом году в олимпиаде приняли участие почти 5,5 млн школьников со всех уголков нашей страны, что на 10% больше, чем в 2023 году. Олимпиада проходит пятый год подряд, всего за это время к ней присоединились более 20,8 млн человек.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» — одно из самых популярных состязаний, которые проходят на образовательной платформе Учи.ру. Содержание задач регулярно обновляется, чтобы участники предыдущих лет могли вновь с интересом присоединиться к олимпиаде, закрепить полученные знания и узнать что-то новое.

Организаторы всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги»: Министерство транспорта РФ, ГУОБДД МВД России совместно с АНО «Национальные приоритеты» и «Учи.ру» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/