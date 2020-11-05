Более 20 тысяч зрителей присоединились к онлайн-акции «Ночь искусств» на площадках учреждений культуры региона

Ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств» традиционно состоялась 3 ноября, учреждения культуры Мурманской области организовали для северян десятки тематических онлайн-мероприятий, которые посмотрели больше 20 тысяч зрителей. Главными темами акции стали «Искусство объединяет», День народного единства, 75-летие Великой Победы и 76-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В группе Мурманского областного художественного музея представили виртуальные экскурсии, мастер-классы, викторины, некоторые из которых посвятили Дню народного единства.

Сотрудники музея познакомили зрителей с выставками «Карл Брюллов и его ученики», «Печатная графика – 2020», «Искусство огня», постоянной экспозицией «Фонд открытого хранения изобразительного и декоративно-прикладного искусства». Гости «Ночи искусств» ответили на вопросы викторин «Кухни народов России» и «Славься, Отечество!». Кроме того, участники попробовали себя в рисовании акварелью, создали открытку в технике стринг-арт, вспоминали яркие моменты областного фестиваля молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды «НаМОДнение». В завершение программы зрители поучаствовали в видеоэкскурсиях по городу в рамках музейной волонтерской программы «Современное искусство для всех» и послушали оригинальный DJ-сет от Степана Духно. Акция также транслировались на YouTube-канале музея и в Instagram-аккаунте. Организаторы отметили, что на протяжении всего времени трансляции подписчики поддерживали обратную связь. Все видеозаписи «Ночи искусств-2020» в художественном музее доступны по хэштегу #ночьвмохмонлайн.

В Мурманском областном краеведческом музее впервые мероприятия прошли и в онлайн-, и в оффлайн-формате. Вгруппе музея транслировали музыкальные выступления, мастер-классы, исторические выставки и фильмы. Участниками онлайн-программы стали Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Драматический театр Северного флота, Областной государственный архив, Мурманской областной дворец культуры, Мурманский Телевизионный Клуб, пейнтбольный клуб «Вавилон 51», рок-группа «ИННСМУТ» и Русский национальный культурный центр «Рябиновый край». Кроме того, гости музея решали загадки и графические диктанты, писали традиционный Краеведческий диктант «Война. Победа. Память» и приняли участие в музейной игре «Найди лишнее». В «Ночи искусств» приняли участие и территориальные отделы Краеведческого музея: отдел истории, культуры и быта кольских саамов в Ловозере провел увлекательный квест в экспозиции, а отдел истории, культуры и быта терских поморов в Умбе подготовил обширную онлайн-программу мероприятий.

Как сообщает региональное Министерство культуры, к акции присоединились Музей цветного камня им. В.Н. Дава, Мончегорская ЦБС, Музей истории города Мончегорска, Мончегорский городской центр культуры, Апатитский Дворец культуры, Музей города Полярный, Историко-краеведческий музей Кировска. Записи прошедших онлайн-мероприятий доступны на виртуальных площадках учреждений.