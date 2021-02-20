Более 20 юных северян завоевали награды XVIII Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ

В Москве состоялся финал XVIII Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева. По итогам мероприятия победителем стал 21 юный исследователь из Мурманской области.

Всего в дистанционном формате свои достижения в области естественных, социально-гуманитарных и инженерных наук представили 920 школьников из 63 регионов России. Ребята защищались в 18 секциях перед конкурсным жюри. В его состав вошли преподаватели вузов, специалисты промышленности и культуры.

Из Мурманской области первые места завоевали:

в секции «Исследования и исследовательские проекты в сфере промышленности и технологий производства» – воспитанник филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске Дмитрий Соловьев;

в секции «Биология и сельское хозяйство» – ученица Мурманского международного лицея Алина Жукова;

в секции «Гуманитарная» – воспитанница дома детского творчества «Дриада» ЗАТО г. Снежногорск Валерия Мазурова;

в секции «Естественно-математическая» – ученики Мурманского международного лицея Дмитрий Короткин и дома детского творчества «Дриада» Глеб Телегин;

в секции «Химическая» – ученик Мурманского политехнического лицея Владислав Ступаков;

в секции «Психолого-педагогическая» – ученица Мурманского академического лицея Ольга Яроцкая, воспитанник филиала Нахимовского военно-морского училища г. Мурманска Виталий Тудос и ученик Мурманского международного лицея Михаил Шевченко;

в секции «История, искусство и культура» – воспитанник филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске Всеволод Воротников.

Призёрами конкурса также стали 11 учеников образовательных организаций региона, сообщает региональное Министерство образования и науки.