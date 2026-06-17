Более 200 целевых мест для абитуриентов предложили работодатели Мурманской области

Один из инструментов национального проекта «Кадры» – целевое обучение. В Мурманской области работодатели уже предложили более 200 целевых мест для абитуриентов.

Связующим звеном в этом процессе выступает Кадровый центр «Работа России», здесь создаётся карьерная траектория будущего специалиста. Абитуриент ещё до начала учёбы делает осознанный выбор профессии, опираясь на потребности рынка труда, и получает гарантию первого рабочего места. Предприятие же инвестирует в будущего профессионала, который после выпуска придёт в уже знакомый коллектив с пониманием специфики работы.

«Система целевого обучения – это стратегический инструмент подготовки кадров для экономики нашего региона. Мы помогаем молодым людям выбрать востребованную профессию ещё на этапе поступления, а предприятиям – эффективно закрыть потребность в сотрудниках. Наша ключевая задача – сделать этот путь максимально понятным, доступным и взаимовыгодным», – подчеркнула исполняющая обязанности директора Кадрового центра Мурманской области Елена Таран.

Приём предложений от заказчиков целевого обучения был открыт до 16 июня. После завершения этого этапа абитуриенты смогут выбрать подходящие варианты и направить заявки на участие в программе.

Получить консультацию по вопросам целевого обучения можно в Кадровом центре Мурманской области по телефону единого контакт-центра 8 (8152) 56-67-07.

Фото (Кадровый центр «Работа России» Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/569553/#&gid=1&pid=2