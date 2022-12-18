«Шпроты» заслужили Сочи - финал сезона Мурманской лиги КВНУникальные и удивительные рекорды 2022 года: от самой большой клубники до самого маленького подростка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.12.22 17:00

Более 200 человек приняли участие в первом Форуме молодых учёных Мурманской области

Первый Форум молодых учёных Мурманской области прошёл на площадке Центра управления регионом. В мероприятии приняли участие более 200 человек. Среди них – активные студенты и аспиранты, начинающие свой путь в науке, научные организации Мурманской области, ведущие учёные, руководители и преподаватели вузов и научных центров, федеральные эксперты в сфере научной коммуникации и популяризации науки, представители наукоёмкого бизнеса.

В рамках форума участники обсудили возможности для реализации потенциала молодого учёного, проработали план своего профессионального пути, узнали, как популяризовать науку и рассказывать о сложном простыми словами.

По итогам мероприятия молодые учёные представили итоги стратегической сессии «Создание условий для развития научной карьеры в Мурманской области» заместителю губернатора Мурманской области Юрию Фомину.

«Цель мероприятия – не просто рассказать о научной деятельности региона, но и услышать от молодых учёных проблемы, с которыми они сталкивались в этой сфере, а также сформировать пути их решения. Скажу точно: интерес к науке есть. Наша задача – этот интерес укрепить и приумножить», – подчеркнул вице-губернатор.

Также в ходе форума состоялось торжественное награждение победителей региональных научных конкурсов.

«Глядя на молодых мурманчан, первое, что бросается в глаза – это желание добиться своей цели, сделать свой регион лучше, реализовать свою идею. Надеемся, мы сможем создать для этого все условия. Важно, что вектор, заданный Минобрнауки по поддержке молодых ученых, активно поддерживают и на региональном уровне. Что наглядно иллюстрирует инициатива правительства Мурманской области», – отметил начальник отдела по работе с молодыми учёными Департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности министерства науки и высшего образования РФ Али Асадов.

Как сообщает региональное Министерство образования, организаторами форума выступили проектный офис «Арктический элемент» при содействии правительства Мурманской области, Министерства науки и высшего образования РФ и Российской академии наук.

Запись онлайн-трансляции форума.

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как ИТ-сфера России пережила 2022 год – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.22 11:08
Здравствуйте, мурманчане! Снова с Вами, зрителями телеканала «Арктик-ТВ», педагог, учитель русского языка и литературы согласно полученного диплома, заместитель директора по воспитательной работе и не
Комментарий к новости:В феврале 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте региона вырастет, но не одинаково для всех
Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Комментарий к новости:В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире22:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:00«Король Радбод». Художественный фильм (16+)23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Бюджет на новогодние подарки за год снизился-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 33 копейки, доллар укрепился почти на 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Обновлено оборудование на 46-й котельной в Североморске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 и 19 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января 2023 года в России в рамках расширенного неонатального скрининга новорождённых будет проводиться обследование на 36 врождённых и наследственных заболеваний
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика