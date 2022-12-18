Более 200 человек приняли участие в первом Форуме молодых учёных Мурманской области

Первый Форум молодых учёных Мурманской области прошёл на площадке Центра управления регионом. В мероприятии приняли участие более 200 человек. Среди них – активные студенты и аспиранты, начинающие свой путь в науке, научные организации Мурманской области, ведущие учёные, руководители и преподаватели вузов и научных центров, федеральные эксперты в сфере научной коммуникации и популяризации науки, представители наукоёмкого бизнеса.

В рамках форума участники обсудили возможности для реализации потенциала молодого учёного, проработали план своего профессионального пути, узнали, как популяризовать науку и рассказывать о сложном простыми словами.

По итогам мероприятия молодые учёные представили итоги стратегической сессии «Создание условий для развития научной карьеры в Мурманской области» заместителю губернатора Мурманской области Юрию Фомину.

«Цель мероприятия – не просто рассказать о научной деятельности региона, но и услышать от молодых учёных проблемы, с которыми они сталкивались в этой сфере, а также сформировать пути их решения. Скажу точно: интерес к науке есть. Наша задача – этот интерес укрепить и приумножить», – подчеркнул вице-губернатор.

Также в ходе форума состоялось торжественное награждение победителей региональных научных конкурсов.

«Глядя на молодых мурманчан, первое, что бросается в глаза – это желание добиться своей цели, сделать свой регион лучше, реализовать свою идею. Надеемся, мы сможем создать для этого все условия. Важно, что вектор, заданный Минобрнауки по поддержке молодых ученых, активно поддерживают и на региональном уровне. Что наглядно иллюстрирует инициатива правительства Мурманской области», – отметил начальник отдела по работе с молодыми учёными Департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности министерства науки и высшего образования РФ Али Асадов.

Как сообщает региональное Министерство образования, организаторами форума выступили проектный офис «Арктический элемент» при содействии правительства Мурманской области, Министерства науки и высшего образования РФ и Российской академии наук.

Запись онлайн-трансляции форума.

Фото: https://gov-murman.ru