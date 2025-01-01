Если вдруг вы заболели: график работы медучреждений региона в новогодние праздникиЛюдям есть до всего дело: палеонтологи более 20 лет исследовали окаменелые экскременты динозавров, а в одном из музеев Лондона появилась гигантская скульптура Марса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.01.25 18:00

Более 200 единиц медицинского оборудования поступило в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году

2024 год стал завершающим годом нацпроекта «Здравоохранение», в рамках которого были реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы медицинских организаций региона. В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» приобретены 6 единиц оборудования для Мурманского областного онкологического диспансера и Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина на общую сумму 47,3 млн рублей. 

В ходе реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» закуплено 9 единиц оборудования на общую сумму 166,5 млн рублей, в том числе завершен монтаж и ввод в эксплуатацию Ангиографа в Апатитско-Кировской ЦРБ. 

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения было закуплено и введено в эксплуатацию 213 единиц оборудования на сумму более 440 млн рублей, в том числе МРТ в Апатитско-Кировской ЦРБ.  Поставлено 35 легковых автомобилей. Завершены: реконструкция детской поликлиники в Коле, капитальный ремонт поликлиники в Кировске и строительство амбулатории в Зеленоборском. Произведен монтаж 7 модульных ФАПов (Корзуново, Лиинахамари, Спутник, Титан, Коашва, а также Кузомень и Белое Море) и 2 амбулаторий в Печенге и Кандалакше (нп Нивский). 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Кадровый голод» — главное HR-словосочетание 2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Давыдова Валентина
26.12.24 21:13
30 ноября 2024года отправила две посылки сыну в зону СВО из Воронежа. 3 декабря посылки доставили Москва 103400. С этого места посылки не отслеживаются и не доставлены в в/ч. Бардак. Вот ваше отноше
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ольга Кукушкина
25.12.24 21:56
Для полноты и достоверности предлагаемого репортажа возьмите интервью ещё у кого-то, кроме сотрудницы, которая провела на больничном более 7 месяцев в году. Вроде региональное ТВ, а новость, как у жёл
Комментарий к новости:«Палочная система» Евгения Петухова возмущает сотрудников ГИБДД ЗАТО Александровск
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:50«Медленное ТВ-Камин».07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области перед Новым годом подешевели куриные яйца, вермишель и репчатый лук-PRO Валюту (16+)2024 год завершается с официальным курсом выше 100 рублей за доллар-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Состоялся завершающий цикл встреч 2024 года заместителей главы города Юрия Сердечкина с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в январе 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика