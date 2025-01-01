Более 200 единиц медицинского оборудования поступило в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году

2024 год стал завершающим годом нацпроекта «Здравоохранение», в рамках которого были реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы медицинских организаций региона. В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» приобретены 6 единиц оборудования для Мурманского областного онкологического диспансера и Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина на общую сумму 47,3 млн рублей.

В ходе реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» закуплено 9 единиц оборудования на общую сумму 166,5 млн рублей, в том числе завершен монтаж и ввод в эксплуатацию Ангиографа в Апатитско-Кировской ЦРБ.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения было закуплено и введено в эксплуатацию 213 единиц оборудования на сумму более 440 млн рублей, в том числе МРТ в Апатитско-Кировской ЦРБ. Поставлено 35 легковых автомобилей. Завершены: реконструкция детской поликлиники в Коле, капитальный ремонт поликлиники в Кировске и строительство амбулатории в Зеленоборском. Произведен монтаж 7 модульных ФАПов (Корзуново, Лиинахамари, Спутник, Титан, Коашва, а также Кузомень и Белое Море) и 2 амбулаторий в Печенге и Кандалакше (нп Нивский).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/