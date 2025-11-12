Более 200 каратистов собрал Легкоатлетический манеж на чемпионате и первенстве Мурманской области

В минувшее воскресенье в Легкоатлетическом манеже Мурманска провели чемпионат и первенство Мурманской области по всестилевому каратэ. На татами вышли более 200 спортсменов из разных муниципалитетов региона.

Среди участников: мужчины и женщины, юниоры и юниорки 18-20 и 16-17 лет, юноши и девушки 14-15 и 12-13 лет, мальчики и девочки 10-11 лет. Соревнования включали в себя как индивидуальные, так и командные выступления.

Участники соревновались в дисциплинах «ката», «поединках в весовой категории (санбон)» и в «абсолютной категории (иппон)», «двоеборье» и др. Особым событием этого года стало дебютное проведение состязаний в дисциплине «полный контакт в средствах защиты».

«Эти состязания являются подготовкой к важным спортивным стартам. По результатам чемпионата и первенства будет сформирована сборная команда Мурманской области. В феврале 2026 года в легкоатлетическом манеже проведём соревнования Северо-Западного федерального округа», – отметил председатель регионального отделения Федерации всестилевого каратэ России Олег Лузай.

По завершении поединков состоялось торжественное подведение итогов. Команды боролись не только за личные медали, но и за престижное первое место в общем зачёте. Так, победу одержала команда спортивной школы олимпийского резерва №3 Мурманска. Серебряный призёр – Детско-юношеская спортивная школа Снежногорска. «Бронзу» забрал спортивный клуб «Арвиол» из Мурмашей.

