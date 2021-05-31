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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.21 16:30

Более 200 мероприятий прошли в рамках празднования 83-летия Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис ещё раз поздравил северян с 83-й годовщиной со дня образования Мурманской области. В этом году в рамках праздничной программы «На Севере жить!» состоялись более 200 мероприятий.

«Мурманская область – это уникальное место. И, конечно, здорово, что жители нашего региона по-настоящему любят свой дом. Праздник прошёл очень достойно. И несмотря на северную погоду, на площади Пять Углов собралось более 3 тысяч человек. Спасибо всем тем, кто организовал этот праздник, а также правоохранительным органам, которые обеспечили безопасность наших граждан», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманске 29 мая на главной сцене на площади Пять Углов прошла концертная программа Мурманского областного дворца культуры и народного творчества им С.М. Кирова. От муниципалитетов региона прозвучали творческие поздравления. Также северяне приняли участие во флешмобе «На Севере жить!». Продолжили праздничную программу концерт группы «Айова» и дискотека от ди-джея Решетникова (г. Москва).

 

 

 

 

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