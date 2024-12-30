Более 200 мероприятий провели волонтёры-медики в 2024 году

228 мероприятий провели добровольцы Мурманского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» в уходящем году.

Штат добровольцев состоит из 439 волонтёров, трёх местных отделений и 15 школьных отрядов. Основными группами волонтёров-медиков являются учащиеся медицинских колледжей Мурманска и Апатитов, студенты Мурманского арктического университета, а также работники медицинских организаций Мурманской области.

Основные направления деятельности волонтёров-медиков: обучение первой помощи и сопровождение мероприятий; профориентация школьников; санитарно-профилактическое просвещение населения региона.

Также волонтёры-медики привлекаются к проведению массовых акций и при организации постов здоровья.

В рамках всероссийской акции «Добро в село» волонтёрами-медиками было осуществлено четыре выезда в отдалённо расположенные ФАПы Мурманской области, где проводилось консультирование жителей по вопросам факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и методах их коррекции, уроки здоровья, мастер-классы, благоустройство территории.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в этом году мурманское отделение стало участником грантового конкурса проекта ВОД «Волонтёры-медики» – всероссийской программы по популяризации диспансеризации и здорового образа жизни, который реализуется при поддержке международной премии #МЫВМЕСТЕ. В рамках проекта волонтёры провели проверки в рабочих коллективах и общественных местах Мурманска.

«Наша работа не осталась незамеченной. Мы получили высокую оценку от федерального руководства за успешную реализацию всех ключевых проектов движения. Но самая главная награда для нас – это благодарность и улыбки тех людей, которым мы смогли помочь. Благодарю министерство здравоохранения Мурманской области и подведомственные ему учреждения за полное содействие в реализации наших программ и акций», – отметил координатор Мурманского регионального отделения ВОД «Волонтёры-медики» Дмитрий Михайлевич.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/