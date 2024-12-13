Марина Табейкина: о предпраздничном кризисе, или Почему наши ожидания часто не исполняютсяЧТО ВХОДИТ В НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ САНТЕХНИКА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.12.24 16:30

Более 200 молодых северян удостоены наград губернатора Мурманской области

В Мурманске состоялось вручение ряда наград для активной молодёжи «Сила Севера – в людях». Ежегодно стипендии губернатора Мурманской области вручаются школьникам, студентам и работающей молодежи региона за высокие успехи и достижения в учебной, научной, художественно-культурной, спортивной, профессиональной, общественной и военно-патриотической деятельности.

В этом году 206 молодых северян получили стипендии губернатора Мурманской области по разным направлениям деятельности. Также 24 Благодарственных письма губернатора Мурманской области вручены за вклад в развитие молодёжной политики и за развитие добровольчества по итогам 2024. В праздничном мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, заместитель губернатора Мурманской области Головина Анна, министр культуры Мурманской области Обухова Ольга, министр спорта Наумовой Светланой, министр образования и науки Диана Кузнецова и председатель комитета молодёжной политики Мария Чернышёва.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко вручила 81 специальную стипендию губернатора Мурманской области в сфере образования, студенчества и профессиональной деятельности. Специальная стипендия губернатора Мурманской области присуждается с 2022 года представителям молодежи за значительные результаты в профессиональной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной, общественно полезной деятельности. Выплаты стипендии осуществляются в течение календарного года в размере 15 тысяч рублей ежемесячно.

«Сегодня я поздравляю каждого, кто поднимется на эту сцену с присуждением специальной стипендии губернатора Мурманской области. Правительство Мурманской области учредило это поощрение в 2022 году для того, чтобы отметить нашу молодежь за особые успехи в профессиональной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной и общественно полезной деятельности. Это одно из мероприятий стратегического плана «На Севере — жить», одной из задач которого также является и поддержка талантливой молодежи, создание условий для её развития. С наступлением нового года почти сотня человек из этого зала будут получать дополнительную стипендию. Я надеюсь это позволит вам чувствовать ещё большее удовлетворение от того успеха, которого вы уже достигли, поможет быть более самостоятельными и будет мотивировать работать плодотворно и в дальнейшем. Поздравляю вас! Не снижайте планку!», – сказала Оксана Демченко.

125 именных стипендий в размере 37 тысяч рублей учащейся молодежи, добившейся выдающихся достижений в учебной и научной и спортивной деятельности, а также за успехи в области искусств и активное участие в военно-патриотической и общественно полезной деятельности.

Кроме того, заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина вручила благодарственные письма губернатора Мурманской области за вклад в развитие молодёжной политики и за развитие добровольчества по итогам 2024.

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова вручила четыре награды лауреатам литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого в номинации «поэзия», «проза» и «литературная критика».

«Приятно поздравить с достойной наградой всех лауреатов именных и специальных стипендий губернатора Мурманской области. Очень важно, что в Мурманской области молодые учёные, студенты, талантливые ребята получают поддержку. Губернаторские стипендии – это отличная возможность поощрить талант и трудолюбие. Хочется отметить, что в Мурманской области очень талантливая и сильная молодёжь, и мы, безусловно, продолжим поддерживать наших ребят, создавать условия для их самовыражения и развития. Это целеустремленные ребята, которые действительно сумели превратить талант в успех», — отметила Мария Чернышёва.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, в 2020 году губернатор Мурманской области Андрей Чибис увеличил именные стипендии вдвое, а также учредил дополнительную номинацию за активное участие в военно-патриотической деятельности. Эти мероприятия включены в стратегический план «На Севере – жить».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Единый морской оператор СМП будет стартовать с Чукотского округа
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Надежда Балабанова
06.12.24 21:22
27.08.2024 мною была отправлена посылка в зону СВО почтой России, 01.09.2024 передана в фельдъегерско-почтовую службу. Декабрь месяц посылку адресат не получил!!! Фельдъегерско-почтовая свои прямые о
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru: что нужно знать каждому самозанятому в СЗФО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Число россиян, ожидающих годовые премии, максимально за 14 лет. Работодатели обещают не подвести-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,47 рубля, доллар потерял почти 52 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика