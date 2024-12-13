Более 200 молодых северян удостоены наград губернатора Мурманской области

В Мурманске состоялось вручение ряда наград для активной молодёжи «Сила Севера – в людях». Ежегодно стипендии губернатора Мурманской области вручаются школьникам, студентам и работающей молодежи региона за высокие успехи и достижения в учебной, научной, художественно-культурной, спортивной, профессиональной, общественной и военно-патриотической деятельности.

В этом году 206 молодых северян получили стипендии губернатора Мурманской области по разным направлениям деятельности. Также 24 Благодарственных письма губернатора Мурманской области вручены за вклад в развитие молодёжной политики и за развитие добровольчества по итогам 2024. В праздничном мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, заместитель губернатора Мурманской области Головина Анна, министр культуры Мурманской области Обухова Ольга, министр спорта Наумовой Светланой, министр образования и науки Диана Кузнецова и председатель комитета молодёжной политики Мария Чернышёва.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко вручила 81 специальную стипендию губернатора Мурманской области в сфере образования, студенчества и профессиональной деятельности. Специальная стипендия губернатора Мурманской области присуждается с 2022 года представителям молодежи за значительные результаты в профессиональной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной, общественно полезной деятельности. Выплаты стипендии осуществляются в течение календарного года в размере 15 тысяч рублей ежемесячно.

«Сегодня я поздравляю каждого, кто поднимется на эту сцену с присуждением специальной стипендии губернатора Мурманской области. Правительство Мурманской области учредило это поощрение в 2022 году для того, чтобы отметить нашу молодежь за особые успехи в профессиональной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной и общественно полезной деятельности. Это одно из мероприятий стратегического плана «На Севере — жить», одной из задач которого также является и поддержка талантливой молодежи, создание условий для её развития. С наступлением нового года почти сотня человек из этого зала будут получать дополнительную стипендию. Я надеюсь это позволит вам чувствовать ещё большее удовлетворение от того успеха, которого вы уже достигли, поможет быть более самостоятельными и будет мотивировать работать плодотворно и в дальнейшем. Поздравляю вас! Не снижайте планку!», – сказала Оксана Демченко.

125 именных стипендий в размере 37 тысяч рублей учащейся молодежи, добившейся выдающихся достижений в учебной и научной и спортивной деятельности, а также за успехи в области искусств и активное участие в военно-патриотической и общественно полезной деятельности.

Кроме того, заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина вручила благодарственные письма губернатора Мурманской области за вклад в развитие молодёжной политики и за развитие добровольчества по итогам 2024.

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова вручила четыре награды лауреатам литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого в номинации «поэзия», «проза» и «литературная критика».

«Приятно поздравить с достойной наградой всех лауреатов именных и специальных стипендий губернатора Мурманской области. Очень важно, что в Мурманской области молодые учёные, студенты, талантливые ребята получают поддержку. Губернаторские стипендии – это отличная возможность поощрить талант и трудолюбие. Хочется отметить, что в Мурманской области очень талантливая и сильная молодёжь, и мы, безусловно, продолжим поддерживать наших ребят, создавать условия для их самовыражения и развития. Это целеустремленные ребята, которые действительно сумели превратить талант в успех», — отметила Мария Чернышёва.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, в 2020 году губернатор Мурманской области Андрей Чибис увеличил именные стипендии вдвое, а также учредил дополнительную номинацию за активное участие в военно-патриотической деятельности. Эти мероприятия включены в стратегический план «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/