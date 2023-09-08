Более 200 наблюдателей будут контролировать процесс голосования в Мурманской области 10 сентября

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, всего в единый день голосования 10 сентября 2023 года в ТИК и УИК будут работать 236 наблюдателей, из них 50 - назначены зарегистрированными кандидатами, 112 - политическими партиями, остальные - представители Общественной палаты Мурманской области.

Наблюдатели имеют право осуществлять наблюдение, как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени. В течение всего периода наблюдения им обеспечивается свободный доступ в помещение избирательной комиссии.

Институт наблюдателей при проведении выборов содействует обеспечению открытости, гласности и законности всех избирательных процедур.

Напоминаем, что голосование в Мурманской области проходит в течение одного дня - 10 сентября. Отдать свой голос можно за кандидатов на выборах депутатов Советов депутатов ЗАТО Александровск, г. Мончегорска, г. Оленегорска, с.п. Ловозеро, с.п. Алакуртти, г.п. Умба, с.п. Ура-Губа, г.п. Туманный, г.п. Молочный, г.п. Кильдинстрой.